Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Video in der Kreisklasse

Brauchen wir ihn nun? Oder vielleicht doch nicht? Gemeint ist – mal wieder – der Videobeweis. Bei den Fans in der Fußball-Bundesliga mittlerweile so beliebt wie ein Besuch beim Zahnarzt, hätte sich der FC Schalke in der Champions-League das moderne Hilfsmittel dringend herbei gewünscht. Zwei Elfer haben die Königsblauen am Dienstagabend gegen sich bekommen – zumindest über den letzten Strafstoß kann gestritten werden. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano war so konfus, dass Angela Merkel sofort die Nummer des Spaniers haben wollte, um ihn als Staatssekretär im Innenministerium zu gewinnen.

