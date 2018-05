MOMENT MAL

Weniger ist leider mehr

Ein Spieltag noch, dann war es das wieder. Die Bundesliga verabschiedet sich in die Sommerpause. Menschen, deren einziger Bezug zum Fußball der Griff zur gleichen Chipstüte ist, aus der auch Bastian Schweinsteiger in der Werbung mampft, kramen die Deutschland-Fahnen hervor, eingehüllt in zwei Jahre Staub und Vergessenheit. Und man fragt sich, bevor das nächste Event in einem Land steigt, in dem nicht nur der Ball, sondern auch Menschenrechte mit Füßen getreten werden, was von der Saison 2017/18 bleibt? Abgesehen von der nächsten Meisterschaft der Bayern. Und dem nächsten Fast-Abstieg des HSV.

