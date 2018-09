MOMENT MAL

Wilde Zeiten in Buffalo

Hoch im Nordosten der USA liegt ein – für amerikanische Verhältnisse – beschauliches kleines Städtchen. Rund 260 000 Menschen leben in Buffalo, dicht an der kanadischen Grenze, in unmittelbarer Nähe zu den Niagarafällen. Feinschmecker sind vielleicht durch die Fast-Food-Kette „Buffalo Wild Wings“ bereits über den Namen der Stadt gestolpert – auch wenn das Restaurant in Ohio gegründet wurde. Lyriker kennen die Ballade „John Maynard“ von Theodor Fontane über den Steuermann, der ein brennendes Passagierschiff sicher ans Ufer von Buffalo bringt und das Leben der Passagiere rettet, während für ihn jede Hilfe zu spät kommt.

Copyright © mittelhessen.de 2018