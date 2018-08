Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Zurück ins zweite Glied

Die Leichtathletik-EM in Berlin ist Geschichte. Es war eine schöne Story. Denn es gibt sie noch, die Profisportler, die große Gefühle zeigen. Während in Frankfurt am Abend schon wieder der Ball rollte und zwei Mannschaften in der Vorberichterstattung so getan haben, als würde von diesem Pokal ihr Leben abhängen, können wir in der Bundeshauptstadt beobachten, wie sehr die Athleten ihren Beruf lieben. Sei es Arthur Abele, der bei der Siegerehrung so herrlich schön mit seinen Emotionen kämpft, oder unsere Aushängeschilder Kathrin Klass und Gesa Felicitas Krause, die alles dafür tun, um „ihren“ Sport populär zu machen.

