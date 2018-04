DER SPORT ZUM SONNTAG

Polizeimeister ist eine Amtsbezeichnung von Polizeivollzugsbeamten. Doch ein Polizeimeister ist auch ein eigentlich Uniformierter, der in Sportkleidung die beste sportliche Leistung bringt. So wie Sabine Rumpf. Bei den Deutschen Polizeimeisterschaften im bayerischen Königsbrunn holte sich die Niederselterserin zum ersten Mal den Titel in ihrer Paradedisziplin, dem Diskuswurf, der Frauen. Es war ein spannender Wettbewerb, denn U20 Juniorenweltmeisterin Julia Ritter lag bis zum letzten Durchgang mit 53,27 Metern in Front. Dann schleuderte die Athletin der LSG Goldener Grund das Wurfgerät auf die Siegesweite von 54,74 Metern. Marius Rosbach, wie Sabine Rumpf ebenfalls Polizeikommissar in Bad Homburg, belegte im Kugelstoßen der Männer mit 14,42 Metern den fünften Platz, wurde Vierter im Diskuswurf mit 46,16 Metern und Sechster im Hammerwurf mit 41,94 Metern.

