DER SPORT ZUM SONNTAG

Gibt es einen Fußballgott? Diese Frage wird vielleicht auch gestellt, wenn der Frankfurter Stadionpfarrer Eugen Eckert am nächsten Donnerstag, 3. Mai, nach Lindenholzhausen kommt. Sechs Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft spricht er im Vereinsheim der TuS Lindenholzhausen über „Fußball und Religion“. Die Gesprächsrunde beginnt um 17 Uhr und richtet sich an alle Interessierten. „Wir reden vom ‚Schalke unser‘, vom Sündenbock oder vom Fußballgott. Aber was haben Fußball und Religion darüber hinaus gemeinsam?“, erklärt Marc Fachinger vom Amt für katholische Religionspädagogik die Idee zu der Veranstaltung. Bei dem Abend mit dem Stadionpfarrer geht es um Fairplay, Abseitsregeln, Rituale, Bekenntnisse und um den Heiligen Geist. Für eine bessere Planung bitten die Veranstalter bis näch­sten Mittwoch, 2. Mai, um Anmeldung per E-Mail an relpaed-limburg@bistumlimburg.de. Der Eintritt ist frei.

