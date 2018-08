DER SPORT ZUM SONNTAG

Viele meinen ja, dass der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland neben spielerischer Klasse der „richtige Geist“ gefehlt habe. So wie ihn sich die Weltmeister von 1954 in Spiez oder die Titelträger von 1990 in Malente geholt haben. Diesen „Geist von Malente“ atmeten in der vergangenen Woche die C-Junioren der JSG Hirschhausen/ Bermbach/Drommershausen ein. Die Nachwuchskicker um ihren Trainer Carsten Kramm besuchten auf Einladung der Egidius-Braun-Stiftung die Sportschule des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes, die nach ihrer Sanierung 2013 als Uwe-Seeler-Fußball-Park wiedereröffnet hat. Die gemeinnützige, nach dem ehemaligen Präsidenten benannte Einrichtung des Deutschen Fußball-Verbandes hat auch in diesem Jahr wieder über 1000 Jugendliche aus 80 Vereinen in den Sommerferien in eine der Sportschulen eingeladen. Die Clubs mussten sich dafür über ihre Landesverbände bewerben. Der Hessische Fußball-Verband entsprach, unterstützt von Kreisjugendleiter Udo Schätzle, schließlich der Bewerbung der Jugendspielgemeinschaft aus den Weilburger Stadtteilen. Diese hatte sich damit empfohlen, dass sie trotz nur rund 1700 Einwohner in den drei Dörfern und der bescheidenen Infrastruktur ihrer Sportanlagen alle Altersklassen von G- bis A-Junioren in der abgelaufenen Saison besetzt hatte.

Copyright © mittelhessen.de 2018