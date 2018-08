DER SPORT ZUM SONNTAG

Ein tragisches Unglück hatte vergangene Woche für große Bestürzung gesorgt: Ein 45-jähriger Mann war nach dem Angriff eines Jungbullen gestorben. Das Tier musste erschossen werden. Der Steinbacher hatte den Bullen auf einer eingezäunten Weide in Ortsrandlage versorgt, als das Tier den Mann angegriffen haben muss. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage war die Attacke wohl so heftig und die Verletzungen so gravierend, dass der 45-Jährige am Rand der Weide verstarb. Vor allem beim FC Steinbach hat dieses Unglück für Fassungslosigkeit und große Trauer gesorgt. Auf seiner Facebookseite hat der Verein nach dem Tod von Ingo Reitz berührende Zeilen hinterlassen, die der Vorstand auch unserer Sportredaktion mit der Bitte um Veröffentlichung zukommen ließ. Darin heißt es: „Mit Ingo verliert der Verein nicht nur ein langjähriges Mitglied und einen guten Freund, sondern sein allzu früher Tod reißt im täglichen Vereinsgeschehen eine riesige, nicht zu schließende Lücke. Wir wissen nicht, wie es ohne ihn weitergehen soll.“ Durch sein Engagement in vielen Bereichen sei der dreifache Familienvater die gute Seele des FC Steinbach gewesen. Ingo Reitz war mit Arnold Weide für die Pflege des Rasenplatzes verantwortlich gewesen. „Auch bei allen Einsätzen an und um das Vereinsheim sowie bei Auf-, Abbau und Reinigungsarbeiten bei allen Veranstaltungen ging er stets voran. Zudem war er auch bei Heimspielen und Trainingstagen als Helfer im Wirtschaftsdienst aktiv. Durch seine hohe Präsenz war er gerade für die Fußballer ein gesuchter Ansprechpartner, der immer mit Rat und Tat zur Seite stand“, würdigt der Clubvorstand die Verdienste des Verstorbenen und schreibt: „Er wird uns fehlen!“

