DER SPORT ZUM SONNTAG

Vereinseigene Sportstätten und Vereinsheime sind die Basis für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Sie zwingen aber auch die Clubs zu großen finanziellen Investitionen, die manchmal nur schwer zu stemmen sind. Neu- und Umbauten, Modernisierung, energieeffiziente Sanierung sind große Herausforderungen, die die Vereine zu bewältigen haben. Dabei gibt der Landessportbund Hessen mit kostenfreien Beratungsangeboten Hilfestellung. Hier wird sich auch der Sportkreis Limburg-Weilburg, mit seinem Vorsitzenden Hermann Klaus als einem Fachmann, der in diesem Ressort des Hessischen Innenministeriums jahrelang tätig war, verstärkt beratend einsetzen. Das Engagement der Vereine unterstützt der LSBH nicht nur ideell, sondern aus seinem Vereinsförderungsfond auch finanziell. Unterstützt werden Vereine, die mindestens seit drei Jahren Mitglied des Verbandes sind, die satzungsgemäße Verpflichtungen gegenüber dem LSBH und seinen Sportkreisen und seinen Verbänden erfüllt haben, den Nachweis der Gemeinnützigkeit erbringen und angepasste Mitgliedsbeiträge erheben. Hier moniert Hermann Klaus, dass viele Vereine an der Arbeit des Sportkreises nicht interessiert sind, was sich in der mangelnden Teilnahme an Veranstaltungen widerspiegelt. Die Vertreter von vier heimischen Vereinen, die regelmäßig vertreten sind, nahmen nun Bewilligungsbescheide für ihre geplanten oder schon durchgeführten Maßnahmen entgegennehmen. Der TV Dauborn musste den Eingangsbereich und den Boden der Halle sowie die Umkleide- und Sanitäranlagen sanieren. Die Maßnahmen wurden mit 3463,01 Euro unterstützt. Der Werschauer SV strukturierte den Tribünenanbau und die Terrasse zu einer Bewegungs- und Übungsfläche um, was mit 4036,78 Euro gefördert wurde. Ein Wasserschaden durch ein undichtes Dach machte 450 Matten des Judo-Clubs Hadamar unbrauchbar und eine Neuanschaffung erforderlich, zu der ein Zuschuss von 5481 Euro floss. Rund 400 000 Euro betrug der finanzielle Aufwand des TSV Kirberg für die Hallensanierung. 13 000 Euro waren bei der Finanzierung eine willkommenen Hilfe.

