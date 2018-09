DER SPORT ZUM SONNTAG

Die Möglichkeit, mit einem Amateurvertrag noch den Verein zu wechseln, ist seit Freitag vorbei. Die meisten Clubs werden sich darüber freuen, denn nun muss der Spielausschuss keine Bange mehr haben, von einem seiner Akteure eine WhatsApp zu bekommen, in der dieser sich sang- und klanglos in Richtung eines anderen Vereins verabschiedet. Manchmal tut der abtrünnige Spieler das noch nicht mal, schiebt lieber seinen neuen Club vor. Insgesamt sorgt dieses Gebaren für atmosphärische Störungen zwischen Vereinen und Spielern. Einen der letzten dieser kurzfristigen Transfers tätigte der SV Hadamar mit der Verpflichtung von Florian Kröner von den Sportfreunden Eisbachtal. Für den Rheinlandligisten kam der Abgang des Ex-Dorndorfers wie aus heiterem Himmel, denn erst am späten Mittwochnachmittag, also zwei Tage vor Ende der Wechselphase, informierte der Defensivmann Marco Reifenscheidt über seine Absichten. Der Trainer reagierte entsprechend sauer: „Es ist für mich einfach nur enttäuschend. Für mich ist das auch keine Art, wie Hadamar sich als Verein hier verhalten hat. Das ist nicht kollegial.“ Der Sportliche Leiter der Eisbachtaler, Patrick Reifenscheidt, legt nach: „Wenn uns ein Spieler vor der Saison die Zusage gibt, gehen wir davon aus, dass er auch die Saison bei uns spielt. Das hat was mit Charakter zu tun. Daher ist der Wechsel für mich eine menschliche Enttäuschung. Genauso befremdlich finde ich das Verhalten des neuen Vereins. Wenn ich schon einen Spieler mit Amateurvertrag zwei Tage vor Transferschluss abwerbe, dann habe ich wenigstens die Eier und informiere die verantwortlichen Personen im Vorfeld, das hat was mit Respekt zu tun, vor allem wenn man sich persönlich kennt.“

