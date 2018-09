DER SPORT ZUM SONNTAG

Hohen Besuch aus Frankfurt hatte der RSV Weyer dieser Tage. Stefan Reuß, Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes, schaute im Rahmen des Vereinsdialoges mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Benjamin Koch und Jonas Stehling, dem Koordinator „Masterplan Amateurfußball“, am Weilersberg vorbei. Gemeinsam mit Mitgliedern des Kreisfußballausschusses Limburg-Weilburg um Fußballwart Jörn Metzler, dessen Stellvertreter Tobias Barthelmes, Administrator Matthias Bausch und Jugendwart Udo Schätzle diskutierte die Verbandsabordnung mit dem Vorstand des Gruppenligisten über aktuelle Themen und die Situation im Verein. Dem Vorsitzenden Roger Barthelmes hat der Austausch gefallen: „Der Vereinsdialog bietet eine gute Gelegenheit, um den persönlichen Austausch zwischen Verein und Verband zu etablieren. Wir konnten neue Anregungen in den Verband geben und haben gleichzeitig viele Informationen zu unterschiedlichen Themen erhalten. Das ist die Basis einer guten Kommunikationskultur.“ Im Mittelpunkt standen die Themen Steuern & Finanzen, Spielbetrieb, Talentförderung, Integration und Inklusion sowie Fragen wie „Wie können wir die Strukturen im Spielbetrieb für die Vereine optimal gestalten?“, „Welche Unterstützung bietet der HFV in Bezug auf die Themen Steuern und Finanzen?“ und „Welche Maßnahmen werden zur Stärkung des Ehrenamtes ergriffen?“ Präsident Reuß machte dabei die wichtige Zusammenarbeit des Verbandes mit den Vereinen deutlich: „Letztlich sitzen wir alle – Vereine und Funktionäre – im gleichen Boot. Der Verband ist ein Zusammenschluss der Vereine. Alle arbeiten gemeinsam an der gleichen Sache!“

