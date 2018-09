DER SPORT ZUM SONNTAG

Es gibt Momente im Leben, die du nicht mehr vergisst. Vor allem dann, wenn du noch ein kleiner Kerl bist. So wie es Leon Steidl mit seinen sieben Jahren noch ist. Diesen großen Moment hat der Kubacher seiner Mama Janine zu verdanken, natürlich auch FFH und Mc Donalds. Der Radiosender hatte in einem Gewinnspiel zwei Plätze für die Fußballeskorte der Fastfoodkette beim Länderspiel in Sinsheim zwischen Deutschland und Peru verlost. Leons Mutter meldete ihren fußballverrückten Sprössling auf der Homepage des Privatsenders an und erhielt schon wenig später einen Anruf, bei dem Details zur Größe und zum Lieblingsspieler des Kindes abgefragt wurden. Außerdem vereinbarten die Radiomacher einen Termin für eine Aufnahme, bei der Janine Deuster Fragen aus der Welt der Kinder beantworten musste. Dies gelang ihr so gut, dass sie für ihren Sohn in die engere Auswahl kam. Vergangene Woche Donnerstag klingelte dann früh am Morgen um 7 Uhr das Telefon im Hause Deuster. Die Moderatoren Daniel Fischer und Julia Nestle verkündeten, dass Leon Steidl eines der Gewinnerkinder ist. „Die Freude war natürlich riesig. Leon ist seit seinem vierten Lebensjahr begeisterter Fußballspieler bei der JSG Oberlahn. Dieses Event war das Größte für ihn“, erzählt die Mutter. Am Spieltag ging es für die Eskortkinder nach dem obligatorischen Besuch im Restaurant des Sponsors in das Stadion, wo die Mädchen und Jungen mit Trikotsatz und Schuhen ausgestattet wurden. Nach dem Umziehen und einer Erkundungstour durch das Stadion wurde es Ernst, denn der Nachwuchs traf auf die Nationalspieler. Nach „Interviews“ und „High fives“ mit Jogi und seinen Jungs ging es für Leon Steidl an der Hand von Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach in die voll besetzte Arena. Ein echter Gänsehautmoment! Nachdem die Nationalhymne verklungen war, durften die Eskortkinder mit ihren Begleitern das Spiel aus nächster Nähe verfolgen. „Es war für uns alle ein unbeschreiblich schöner Tag“, hatte auch Mama Janine ihren unvergesslichen Moment.

Copyright © mittelhessen.de 2018