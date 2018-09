DER SPORT ZUM SONNTAG

Der Sport besteht ja gerne darauf, unpolitisch zu sein. Doch viele Sportler haben eben auch ein politisches Leben – gerade auch Schiedsrichter, die auf dem Fußballplatz für Gerechtigkeit und die Einhaltung von Regeln sorgen sollen. Friedhelm Bender ist so ein Beispiel. Der Wirbelauer ist für die SPD schon lange in der Kommunalpolitik aktiv und hat es als Bürgermeister in das Runkeler Rathaus geschafft. In den Hessischen Landtag nach Wiesbaden wollen es zwei seiner Schiedsrichterkollegen schaffen. Der Eisenbacher Georg Horz, der für den VfL Eschhofen als Unparteiischer Spiele leitet, ist Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 22 Limburg-Weilburg II. Der für die SG Kirberg/Ohren/Nauheim pfeifende Egon Maurer tritt als Nr. 1 der AfD im Wahlkreis 21 Limburg-Weilburg I an. Über ihre politischen Ansichten ließe sich einiges sagen und schreiben, aber dafür ist diese Kolumne nicht da.

