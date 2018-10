DER SPORT ZUM SONNTAG

Richtig gut lief es auch für Jacob Pistor nach seinem Wechsel zu den Sportfreunden Siegen. Dort etablierte sich der zum 31. August vom SV Wehen Wiesbaden gewechselte Langendernbacher sofort in der Stammformation und half mit drei Toren und zwei Vorlagen beim guten Saisonstart in der Oberliga Westfalen mit. Mittlerweile ist es mit dem Traditionsclub in der Tabelle als Siebter leicht bergab gegangen, was aber leider noch mehr für den 19-Jährigen gilt. Jacob Pistor zog sich im Training einen Außenbandriss zu, der bereits erfolgreich operiert wurde. Jacob Pistor wird dieses Jahr nicht mehr auflaufen.

Mit diesem Schicksal ist der Westerwälder aber nicht alleine. Auch Luca Teller hat es erwischt. Wie schwer die Fußverletzung ist, die der für den A-Junioren-Bundesligisten SV Wehen Wiesbaden auflaufende Aumenauer davon getragen hat, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass an Fußball spielen vorerst nicht zu denken ist.

Sein bei der SG Villmar/Aumenau spielender, älterer Bruder hat als junger Kerl nicht nur die aktive Karriere im Blick, sondern auch die als Trainer. So coacht Mika Teller nicht nur regelmäßig bei der Fußballschule von Ex-Bundesligaprofi Dietmar „Atze“ Rompel, sondern steht auch Woche für Woche als „Co“ von Christian Weimer bei den Eisbachtaler Sportfreunden seinen Mann. Der U17-Nachwuchs steht aktuell auf dem ersten Platz der Rheinlandliga und ist durchaus ein Mitfavorit für den Aufstieg in die Regionalliga. Erfahrung als Trainer sammelte der Aumenauer schon in jungen Jahren bei der F- und E-Jugend der JSG Lahntal.

Neue Trainingserfahrungen haben acht Tischtennisspieler des TuS Elkerhausen beim Wochenendlehrgang im Sporthotel des TTC Zugbrücke Grenzau in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis gesammelt. Neben vier Trainingseinheiten, die jeweils rund eineinhalb Stunden dauerten, mit professionellen Trainern rund um den Tschechen Anton Stefko, der in der Saison 1990/91 mit dem TTC Zugbrücke Grenzau deutscher Mannschaftsmeister geworden war und die Tischtennisschule leitet, standen der Gemeinschaftssinn und der Spaßfaktor im Mittelpunkt. Ein Heimspielbesuch des TTC Zugbrücke Grenzau II gegen die Sportfreunde Nistertal in der Verbandsoberliga, Bowling, Billard, Darts und ein Wellnessprogramm rundeten den Aufenthalt ab. „Das Gesamtpaket hat gestimmt. Es waren drei tolle Tage“, kann Vanessa Philippi anderen Vereinen diesen Wochenendlehrgang in Grenzau nur empfehlen. Beim TuS Elkerhausen soll er zum festen Bestandteil im Kalender der Tischtennis-Abteilung werden.

Ihnen noch ein schönes Wochenende!