DER SPORT ZUM SONNTAG

Ein Jahr vor dem 100-jährigen Bestehen hat der Weilburger FV zum zweiten Mal in Folge seinen Spielbetrieb während einer laufenden Saison einstellen müssen. In der vergangenen Runde hatte sich der Traditionsclub nach dem Aufstieg in die B-Liga kurz vor dem Ende der Spielzeit nach der dritten kampflosen Absage verabschieden müssen. Daraufhin verabschiedete sich auch Mirko Best, der während der Saison Aufstiegstrainer Ibrahim Kiyak beerbt hatte. Mit frischem Blut sollte es in der C-Liga wieder besser laufen. Per Zweitspielrecht hatte sich der WFV eine Handvoll A-Jugendliche des TSV Hirschhausen und deren Trainer Andreas Zenkert geangelt. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen zerbrach nach wenigen Wochen der Erfolglosigkeit, auch weil dem Nachwuchs die Doppelbelastung zu viel wurde. Im September dann der nächste Neuanfang. Auf seiner Facebookseite schrieb der Traditionsverein von einer neuen Zeitrechnung und präsentierte mit Mustafa Yüce einen sportlichen Leiter und mit Osman Özer einen neuen Trainer. Der erhoffte erste Saisonsieg blieb aber aus, auch wenn mit Özer der eine oder andere neue Spieler kam. Dafür zogen sich andere Akteure zurück. Zuletzt waren es so viel, dass das Schlusslicht am Sonntag die Partie bei Tabellenführer FSV Würges absagen und damit nach der dritten Absage wieder die Segel streichen musste. Wie es nun weiter geht, ist offen, denn noch haben sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Sascha Schmidt nicht klar geäußert. Schmidt hatte in der Vergangenheit immer angekündigt, bis zum großen Jubiläum durchzuhalten. Unterstützung aus Reihen ehemaliger WFV-Spieler und alter Vorstandsmitglieder aus besseren Tage hatte er dabei nicht. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für diese Männer gekommen, sich in alter Verbundenheit für ihren Verein zu engagieren. Es wäre jedenfalls schade um den Weilburger FV.

