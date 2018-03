DER SPORT ZUM SONNTAG

"Man spricht deutsch" - was Gerhard Polt in seiner Satire über den deutschen Italienurlauber 1988 auf die Kinoleinwand gebracht hat, hätte sich Reimund Wittgen wortwörtlich für das Fußballspiel zwischen seiner SG Weinbachtal und WGB Weilburg gewünscht. Das Spielausschussmitglied des Kreisoberligisten meinte nach dem gerechten 3:3: "Es hat bei uns einen faden Beigeschmack hinterlassen, dass Schiedsrichter Atakan Simsek aus Aßlar sich während des Spiels mit seinen Landsleuten oft in ihrer Heimatsprache unterhalten hatte."

