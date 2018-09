Der SPORT ZUM SONNTAG

Die Verbundenheit zu seinem Lieblingsverein kann man auf vielfältige Weise dokumentieren: Mit einem Tattoo auf der Haut, dem Wappen auf der Hauswand oder man nennt seine Tochter mit Zweitnamen Borussia. Michelle Goliasch hatte noch eine andere Idee. Am schönsten Tag des Jahres, ihrer Hochzeit, wollte sie ihrem Zukünftigen ein ganz besonders Geschenk machen, wohl wissend um dessen große Zuneigung zu seinem Heimatclub VfR 07 Limburg. So ließ Michelle Goliasch ihrem Tizian ein Trikot mit seiner Rückennummer 8 in das Innenfutter seines Sakkos nähen. „Als ich gemerkt habe, dass mein Sakko nicht mehr im Schrank hing, hat sie erzählt, es wäre in der Reinigung. Das habe ich geglaubt. Ich hätte niemals mit solch einer Überraschung gerechnet“, erzählt der Stürmer des A-Ligisten. Ein paar Tage vor der Hochzeit hat Michelle ihrem künftigen Ehemann ihr Geschenk dann übergeben. „Ich habe mich natürlich total darüber gefreut. Als Kapitän der 1. Mannschaft und B-Jugend-Trainer liegt mir der Fußball und vor allem mein Verein sehr am Herzen“, unterstreicht Tizian Goliasch seine Verbundenheit, die wie seine Ehe ewig andauern möge.

