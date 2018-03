Der SPORT ZUM SONNTAG

In dieser Woche führt einfach kein Weg an Hanno Makel vorbei; eine Woche, die der 60-jährige Löhnberger sicher niemals vergessen wird. Nach seiner Wahl zu Deutschlands „Amateur des Jahres“ ist der Torhüter bundesweit in das Interesse der Medien gerückt. Neben zahlreichen Glückwünschen, wie der Videobotschaft von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, gab es Interviewanfragen und Einladungen. So ist Makel am nächsten Montag auch Gast beim „Heimspiel“ des Hessischen Rundfunks, das um 22.45 Uhr übertragen wird. Mit dabei im Studio sind Eintracht-Vorstand Axel Hellmann und Petra Behle, Biathlon-Olympiasiegerin in Nagano 1998. Im März geht es dann für den Kultkeeper des TuS Löhnberg ins ZDF-Sportstudio und zur offiziellen Ehrung im Rahmen des Länderspiels gegen Spanien in die Düsseldorfer Esprit-Arena.

