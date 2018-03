Der SPORT ZUM SONNTAG

Der VfR Niedertiefenbach ist ein umtriebiger Verein. Deshalb war es auch nicht überraschend, dass die Beselicher den Sportkreis Limburg-Weilburg vertraten, als der Landessportbund Hessen in seiner Veranstaltung in Grünberg unter der Überschrift „Sportvereine leben Respekt“ 24 Sportvereine auszeichnete, die sich um das Thema Respekt besonders verdient gemacht haben. Der Ehrungsabend gliederte sich in das von der Hessischen Landesregierung in 2017 ausgerufene „Jahr des Respekts“ ein. Lotto Hessen stellte für die ausgezeichneten Vereine Anerkennungsprämien zur Verfügung.

