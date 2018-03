Der SPORT ZUM SONNTAG

Im Tischtenniskreis Limburg-Weilburg dürfte es rund ein halbes Dutzend Spieler geben, die 80 Jahre und älter sind. Seit diesem Sonntag gehört auch Alfons Heun zu dieser besonders vitalen Spezies. Damit stellt der TTC Villmar nach Franz Pichl schon zwei dieser Haudegen, die an der Platte den Jüngeren immer wieder ein Schnippchen schlagen. Als sportbegeisterter junger Mann schloss sich Alfons Heun, den alle Welt nur „Conny“ nennt, dem TTC Villmar im Jahr 1953 unmittelbar nach dessen Gründung an. Neben seinem fußballerischen Talent mauserte er sich vom hoffnungsvollen Nachwuchsspieler zu einem etablierten Leistungsträger in den Reihen der ersten Herrenmannschaft, die sich in den 1970er Jahren bis in die Landesliga einen Namen gemacht hatte. Auch mit 80 Jahren ist „Conny“ Heun noch ein wichtiger Stammspieler der 2. Mannschaft in der Kreisliga. Im Vergleich der Spieler im Jahrgang 1938 und älter hat er die viertbeste Leistungszahl im Hessischen Tischtennis-Verband. Im Bezirk West ist der Villmarer sogar Erster. Auch als Ehrenamtler ist Alfons Heun für seinen Verein ein echtes Schwergewicht. Über Jahrzehnte hinweg bekleidete er unterschiedliche Ämter in den Reihen vom Schriftführer bis zum Vorsitzenden. Der Landesehrenbrief und die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden dokumentieren die Leistungen von Alfons Heun, der auch mit 80 Jahren neben dem Training auch dem gesellschaftlichen Teil beim Tischtennis noch einen besonderen Stellenwert beimessen will.

