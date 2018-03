Der SPORT ZUM SONNTAG

Großer Bahnhof am Flughafen: Als die letzten deutschen Olympioniken am Montag von Pyeongchang in Frankfurt landeten, tummelte sich auch Uwe Schneider inmitten der vielen Medaillengewinner. Der Mitarbeiter der Fraport AG war begeistert, wie volksnah und geduldig sich die Wintersportler auch nach dem rund zehn Stunden langen Flug gaben. „Die waren trotzdem alle super drauf und total freundlich“, erzählt der Aumenauer, der jetzt ein Handy voller Selfies hat. Am besten gefallen haben ihm die Jungs der Eishockey-Nationalmannschaft. Auch weil sich Uwe Schneider beim Blick in die Gesichter der Silbermedaillengewinner an alte Zeiten erinnert fühlte: „Die haben so ausgesehen wie wir früher am Tag nach einem Derbysieg“, schmunzelt der ehemalige Fußballer des TuS Drommershausen, der auch mal Hand anlegen durfte und sich wunderte: „Die Medaillen sind doch ganz schön schwer.“

