Der SPORT ZUM SONNTAG

Ehre, dem Ehre gebührt. Dieses Zitat trifft ganz besonders auf Christof Süss zu. Und deshalb erhielt der 2. Vorsitzende des TuS Obertiefenbach nun aus den Händen von Manfred Dörr den DFB-Ehrenamtspreis des Fußballkreises Limburg-Weilburg. Der 48-jährige Familienvater ist schon fast ein halbes Leben lang stellvertretender Vorsitzender des Turn- und Sportverein in seinem Heimatort, denn diesen Posten übernahm er schon 1996. Gerade die Fußballabteilung der Beselicher ist eng mit seinem Namen verbunden. Als Spieler hat Christof Süss alle Jugendmannschaften durchlaufen und weit über 750 Spiele in der ersten Mannschaft des TuS bestritten. Weil sich der Obertiefenbacher schon in jungen Jahren engagiert und eine große Kontinuität in seinem Wirken an den Tag legt, kürte ihn der Kreisfußballausschuss unter allen Bewerbern zum Sieger des Wettbewerbs. Neben dem Ehrenamtsbeauftragten Manfred Dörr wünschte sich auch der langjährige Vorsitzende des TuS Obertiefenbach, Erich Jung, dass Süss dem Verein noch lange als Vorstandsmitglied zur Verfügung steht. Er sagte: „Du bist ein echtes Vorbild für die Jugend.“

Copyright © mittelhessen.de 2018