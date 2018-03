Der SPORT ZUM SONNTAG

Es gibt Momente in einem Sportlerleben, die man nie vergisst. Einen solchen Moment hat Raphael Laux am vergangenen Sonntag erlebt. Der Schlussmann des TuS Dietkirchen schoss den Verbandsligisten zunächst beim FV Biebrich per Foulelfmeter in Führung, um in der Nachspielzeit per Freistoß aus 70 Metern den 3:2-Siegtreffer zu erzielen. Mit dieser Sternstunde erlangte der ehemalige Schlussmann im Profikader des SV Wehen Wiesbaden bundesweit Bekanntheit. So veröffentlichte zunächst das Amateurportal des Deutschen Fußball-Bundes, www.fussball.de, das Interview dieser Zeitung im Wortlaut. Darauf berief sich dann ran.de, der Internetauftritt der gleichnamigen Sportsendung auf dem deutschen Fernsehsender Sat.1. Dort tauchte Laux dann, wenn auch noch im Trikot seines Ex-Clubs, zwischen aktuellen Nachrichten aus der Bundesliga und einem Quiz zu Jupp Heynckes auf.

