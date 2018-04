Der SPORT ZUM SONNTAG

25 Nachwuchsfußballer der JSG Weilmünster/Laubuseschbach/ Dietenhausen haben Stadionluft geschnuppert. Die G- und F- Junioren begleiteten am altehrwürdigen Bornheimer Hang die Spieler des FSV Frankfurt und des SSV Ulm als Einlaufkinder auf den Rasen der PSD Bank-Arena. Dass diese Partie des ehemaligen Zweitligisten gegen den Ex-Bundesligisten nur noch ein Spiel der Regionalliga Südwest ist, störte die Jungen und Mädchen herzlich wenig. Nach der Einkleidung mit einheitlichen Trikots, die die Kinder im Anschluss aber wieder abgeben mussten, ging es mit Maskottchen „Franky“ in den Spielertunnel. Dort stieg die Aufregung, bis endlich die Spieler kamen und die jungen Kicker an der Hand in das mit 1200 Zuschauer besetzte Stadion führten. Glück hat die JSG Weilmünster/Laubuseschbach/Dietenhausen dem FSV Frankfurt nicht gebracht, denn von der Tribüne aus verfolgten die Junioren eine 0:3-Niederlage.

