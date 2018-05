Der SPORT ZUM SONNTAG

Der Sport nimmt nicht nur, er gibt auch. So stand das Spitzenspiel der dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen im Zeichen des sozialen Engagements. Daher gab es beim Match gegen Torpedo Göttingen gleich zwei Gewinner: die Palliativstation des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg und den TTC Staffel. Der Meister, der in dieser Partie den Aufstieg in Liga zwei perfekt gemacht hatte, erspielte bei dieser Veranstaltung mit Empfang und Rahmenprogramm 1200 Euro für die Stiftung St. Vincenz-Hospital. Diese stolze Summe übergab der Vorsitzende des Tischtennisclubs, André Tamoschus, persönlich vor Ort an Chefarzt Prof. Dr. Thomas Neuhaus. Was Tischtennis und Palliativmedizin gemeinsam haben, hatte Neuhaus schon zu Beginn des Spiels herausgestellt: „Beides schafft man nur im Team. Auf unserer Station geht es darum, nicht dem Leben Tage zu geben, sondern den Tagen Leben zu geben.“ Auf dieser Spezialstation werden schwerstkranke Menschen begleitet. Die Patienten sind am Ende ihres Lebens angekommen. Es geht nicht mehr darum, den Tod zu verhindern, sondern das Sterben zu erleichtern und die Angehörigen zu unterstützen. „Ich hoffe, der Erlös der Veranstaltung kann dazu dienen, dem Einen oder Anderen einen letzten Wunsch zu erfüllen“, betonte Vorsitzender Tamoschus. Denn zu den Maximen der Vereinsphilosophie des TTC Staffel gehören nicht nur der Leistungssport, die Förderung des Nachwuchses, die Integration von Mitbürgern anderer Herkunftsstaaten sowie die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, sondern auch soziales Engagement und Verantwortung.

