Der SPORT ZUM SONNTAG

Heute gilt's! Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auf Mexiko. Live dabei im 81 000 Zuschauer fassenden Luschniki-Stadion sind mit Timo Rath, Axel Lenz und Dieter Laux auch drei Fans aus Münster. Das Trio, das schon vor zwei Jahren die komplette Vorrunde bei der EM in Frankreich besucht hatte, ist am Mittwoch auf dem Flughafen Scheremetjewo gelandet. Der erste Eindruck von Moskau ist gut, wie Axel Lenz beim Blick auf das Wesentliche berichtet: „Die Preise sind ganz human. Ein großes Bier kostet zwischen drei und fünf Euro. Das Essen ist okay, auch die Kosten. Der Personennahverkehr mit Metro und Bus ist fast noch besser als bei uns organisiert. Der Fahrpreis in der Metro liegt bei rund 50 Cent pro Fahrt, egal wie lange die Strecke ist.“ Abgesehen vom Preisniveau überzeugt auch die Stadt selbst die dreiköpfige Reisegruppe aus dem Taunus. „Moskau ist eine Reise wert. Wir waren schon auf dem Roten Platz, vor der Basilika, in diversen Kathedralen sowie auf einer schöner Bootsfahrt inklusive des Besuchs des riesigen Denkmals von Peter dem Großen“, erzählt Lenz. Das Eröffnungsspiel haben sich die Münsterer in einer russischen Kneipe angeschaut. Ihre Feststellung: „Die Stimmung nach dem Spiel war weitaus besser als vorher. Die WM ist im Land angekommen.“

