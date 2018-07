Der SPORT ZUM SONNTAG

Als die deutsche Nationalmannschaft mit dem späten Freistoßtreffer von Toni Kroos Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit 2:1 besiegt hatte, schickte mir Axel Lenz aus Sotschi eine euphorische WhatsApp. In der Nachricht stand: „Den Moment nimmt uns keiner mehr“. Das war dann auch die Überschrift zum Artikel über die WM-Erlebnisse des Münsterers und seiner beiden Mitstreiter Dieter Laux und Timo Rath. Vier Tage später nach dem peinlichen 0:2 gegen Südkorea und dem Vorrundenaus war die Euphorie verflogen, die WhatsApp-Nachricht aber lautete ähnlich. „Auch diesen Moment nimmt uns keiner mehr“, übte sich Axel Lenz in bitterer Ironie. Das Lachen war mir da längst schon vergangen. Der deutschen Überheblichkeit in Sachen Fußball folgend, hatten zwei Kumpels und ich alles auf eine Karte gesetzt und schon lange vor der Zuteilung unserer Endspieltickets bei deutscher Beteiligung einen Flug nach Moskau gebucht. Den haben wir nun storniert.

Copyright © mittelhessen.de 2018