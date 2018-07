Der SPORT ZUM SONNTAG

Das Ausscheiden von Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat für eine Menge Verlierer gesorgt. Einer der größten Verlierer ist der Limburger Georg Behlau. Vor rund vier Wochen hatte der Büroleiter Nationalmannschaft bei unserem Interview noch so viel Optimismus ausgestrahlt. Der 49-jährige Familienvater war zufrieden mit der Auswahl des WM-Quartiers in Watutinki, das er mit seinem Team ausgesucht hatte, und ging davon aus, dort bis zum Endspiel zu bleiben. Doch es kam alles anders. Die Unterkunft in Moskau stand wegen ihres „Jugendherbergecharmes“ in der Kritik, wobei der gezogene Vergleich mit dem „Campo Bahia“ unsinnig und ungerecht war. Russland ist eben nicht Brasilien. Dann folgte die unglückselige Geste gegen Schweden, als Georg Behlau nach dem späten Siegtreffer von Toni Kroos in der Nachspielzeit provozierend vor der schwedischen Ersatzbank in Erscheinung trat. Die FIFA verurteilte den DFB zu 5000 Franken Strafe und sprach eine Rüge aus. Dem Vernehmen nach soll der Arbeitgeber diese Geldbuße seinem Angestellten vom Gehalt abgezogen haben. Der Büroleiter durfte zudem beim letzten Gruppenspiel gegen Südkorea keine Funktionen im Stadion-Innenraum wahrnehmen. Verpasst hatte er da zumindest nichts. Die Reaktionen vieler Pressekollegen war hart, Behlau war fortan der „Rüpel-Jubler“ und der „Schweden-Provokateur“. Menschen, die den Limburger privat kennen, stellten sich in Kommentaren in den sozialen Netzwerk hingegen schützend vor den hochrangigen Verbandsmitarbeiter, beschrieben ihn als sympathischen und besonnenen Zeitgenossen. Eigenschaften, ich nach meinen bisherigen Kontakten mit ihm so unterschreiben kann.

Copyright © mittelhessen.de 2018