Der SPORT ZUM SONNTAG

Hanno Makel kann's nicht lassen. Da steht er mit seinen 61 Jahren noch immer regelmäßig im Kasten der Reserve des TuS Löhnberg, doch damit nicht genug. Der auf der Internetplattform fussball.de gewählte „Amateur des Jahres 2018“ trug sich nun auch beim 6:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den TuS Drommershausen II erstmals in seiner Laufbahn in die Torschützenliste ein, als er den fünften Treffer per Foulelfmeter besorgte. Nun muss erwähnt werden, dass der Keeper diesen Strafstoß auf Drängen seiner Teamkollegen schoss und sich nicht etwa anbot. Gerade für den gegnerischen Tormann ist es nämlich, wenn der Schlussmann nicht der Standardschütze des Teams ist, mitunter eine Art Höchststrafe, wenn er vom Kollegen bezwungen wird.

