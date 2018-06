Der Sport zum Sonntag

In der Regel wechseln die Vereine ihre Vorsitzenden in den Hauptversammlungen zwischen Januar und März. Manchmal kommt es aber auch im Sommer zu Veränderungen. So ist Mustafa Yüce als Vorsitzender des OSV Limburg zurückgetreten, um sich seiner beruflichen Aufgabe bei der Baunataler Hütt-Brauerei zu widmen. „Klar ist mir als Gründer dieser Schritt nicht leicht gefallen. Jedoch hat sich mit Abdullah Kursun sofort jemand gefunden, der den Verein konsequent weiter bringen möchte“, sagte der lange in Weilburg lebende Yüce, der fast täglich von Limburg nach Nordhessen pendelt.

