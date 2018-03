Der Sport zum Sonntag

Irgendwie passt es so gar nicht, dass dem RSV Würges dieser Tage eine besondere Ehre zuteil wurde. Und so richtig gefreut wird sich darüber aus dem Lager der Bad Camberger auch niemand haben. Zu tief dürfte bei vielen der Stachel der Enttäuschung sitzen, nachdem eine außerordentliche Mitgliederversammlung den Rückzug aus der Fußball-Verbandsliga in die Kreisoberliga beschlossen hatte. Ausgerechnet in dieser für den Traditionsverein rabenschwarzen Woche packt das Fußballmagazin "11 Freunde" den Rasensportverein in seine Titelgeschichte. So zählt das Stadion "Goldener Grund" nach Meinung der "11 Freunde" zu "99 Orten, die Fußballfans gesehen haben müssen". Der Grund, warum die RSV-Arena in einer Reihe mit Allianz-Arena, Bökelberg, Millerntor, dem Sendesaal des Aktuellen Sportstudios, der Sportschule Malente, der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt, dem Wohnhaus von Fritz Walter, der Praxis von Dr. Müller-Wohlfarth sowie den Sportartikelherstellern Adidas und Puma aufgezählt wird, ist der Glockenturm. Das kleine Bauwerk auf der Sprecherkabine muss bestimmt ein Mythos umgeben, dachten sich wohl die "11 Freunde" und teilten ihrem Leser mit: "Wenn beim RSV Würges ein Tor fällt, dann dröhnt kein Jingle, es schlägt bloß die Glocke im Türmchen über der Sprecherkabine. Ein Klang aus ferner Zeit, so fern, dass niemand mehr genau weiß, wie es zu dem Ritual kam. Vielleicht war es ursprünglich als Warnung gedacht. Wenn es früher regnete in Würges, stand schnell der Platz unter Wasser - das Stadion ,Goldener Grund ist auf Lehmboden gebaut." Als großer Fan der "11 Freunde" darf ich mir die Kollegenschelte erlauben und sagen: "Schlecht recherchiert!" Und dabei hätte es nur einen Anruf beim Ehrenvorsitzenden Karl Bermbach bedurft, um das Geheimnis um die Glocke zu lüften. Bermbach hat es mir einmal bei einem Interview erzählt. Das eiserne Teil, das einst auf dem Schiff "Seute Deern" hing, ist ein Mitbringsel vom DFB-Pokalsieg 1980 beim OSC Bremerhaven. Der langjährige Vorsitzende erklärte mir bei unserem Termin vor zweieinhalb Jahren: "Wir haben den Sieg die ganze Nacht auf einem Schiff auf der Weser gefeiert. Irgendwann kamen wir auf die Idee, als Andenken die Schiffsglocke mitzunehmen. Wir haben den Kapitän so lange bedrängt, bis er sie uns für 700 Mark verkauft hat." Ihr Glockenklang erklingt laut Bermbach immer dann, wenn es schlecht um den RSV steht und die Zuschauer mobilisiert werden müssen.

