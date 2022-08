Jetzt teilen:

HAIGER - Der TV Sechshelden lädt für Samstag zum Tennisturnier um den Autobahn-Pokal ein. Gemeldet haben elf Herren-Doppel, deren beste sich in vier Runden bis ins Finale vorspielen wollen. Vorgesehen ist außerdem eine Trostrunde. Der Spielplan ist bereits unter www.tennisverein-sechshelden.de veröffentlicht. Los geht es am Samstag um 9 Uhr. Die Endspiele in beiden Turnieren sind für 15.30 Uhr vorgesehen.