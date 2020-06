Fünf Gruppenligisten aus dem Tenniskreis Dill suchen in der Corona-Saison ihr Glück

Herren (6er), TC Schönbach: Timo Dittmann (LK 3), Pascal Schmitt (LK 5), Timo Schwahn (LK 6), Niklas Thomas (LK 10), Jannik Weber (LK 10), Sebastian Metz (LK 11). -

Die Spieltermine: TC Schönbach - TC Bad Vilbel (So., 21. Juni, 9 Uhr), TC Schönbach - BW Wiesbaden II (So., 16. August, 9 Uhr), SF Seligenstadt - TC Schönbach (So., 23. August, 9 Uhr), TC Schönbach - TC Niddapark (So., 30. August, 9 Uhr), TC Wetzlar - TC Schönbach (So., 6. September, 9 Uhr), TC Olympia Lorsch - TC Schönbach (So., 13. September, 9 Uhr).

Herren 40 (4er), TC Hartenrod: Steffen Stanzel (LK 9), Tobias Rink (LK 10), Jörg Schreiner (LK 14), Manfred Petersen (LK 17), Uwe Plaum (LK 18), Wolfgang Kraft (LK 18). -

Die Spieltermine: TSV Hertingshausen - TC Hartenrod (So., 21. Juni, 9 Uhr), TC Hartenrod - TC Schwalbach (So., 28. Juni, 9 Uhr), BW Wiesbaden - TC Hartenrod (So., 16. Juli, 9 Uhr), VfR Wiesbaden - TC Hartenrod (So., 23. Juli, 9 Uhr), TC Hartenrod - TC Phönix Eckenheim (So., 30. Juli, 9 Uhr).

Herren 60 (4er), MSG Niederdieten/Eschenburg: Harald Voss (LK 15), Eberhard Müller (LK 19), Manfred Henzel (LK 20), Gerd Müller (LK 21), Hartmut Mester (LK 21), Heiner Trapp (LK 23), Wolfgang Heimer (LK 23), Wolfgang Metz (LK 23), Werner Hans Karl (LK 23). - Die Spieltermine: MSG Niederdieten/Eschenburg - TSV Jahn Calden (Sa., 27. Juni, 9 Uhr), TV Lollar - MSG Niederdieten/Eschenburg (Sa., 15. Juli 9 Uhr), TSV Jahn Calden - MSG Niederdieten/Eschenburg (Sa., 29. Juli 9 Uhr), MSG Niederdieten/Eschenburg - TV Lollar (Sa., 5. September, 9 Uhr).

Herren 70 (4er), MSG Eschenburg/Niederdieten: Harald Voss (LK 15), Gerd Müller (LK 21), Hartmut Mester (LK 21), Wolfgang Heimer (LK 23), Wolfgang Metz (LK 23), Lothar Wagner (LK 23), Dieter Johannson (LK 23), Walter Petri (LK 23), Fritz Glashauser (LK 23), Helmut Scharf (LK 23), Gerhard Linneborn (LK 23), Werner Hans Karl (LK 23). - Die Spieltermine: TC Hadamar - MSG Eschenburg/Niederdieten (Mo., 15. Juni, 10 Uhr), TC Korbach - MSG Eschenburg/Niederdieten (Mo., 22. Juni, 10 Uhr), MSG Eschenburg/Niederdieten - TC Hadamar (Mo., 17. Juli, 10 Uhr), MSG Eschenburg/Niederdieten - TC Korbach (Mo., 24. Juli, 10 Uhr).

U18-Junioren (4er), TC Schönbach: Maximilian Schweitzer (LK 13), Michel Jonas Peter (LK 15), Noah Klees (LK 18), Phil Resenberg (LK 20), Janne Köhler (LK 20), Jeremias Rücker (LK 20), Finn Ax (LK 20). -

Die Spieltermine: TC Schönbach - RW Fulda (Sa., 20. Juni, 9 Uhr), RW Bad Nauheim - TC Schönbach (Sa., 27. Juni, 9 Uhr), TV Heimgarten - TC Schönbach (Sa., 22. Juli, 9 Uhr), TC Wetzlar - TC Schönbach (Sa., 29. Juli, 9 Uhr), TC Schönbach - TC Steinbach (Sa., 5. September, 9 Uhr), Kasseler TC 31 II - TC Schönbach (Sa., 12. September, 9 Uhr), TC Schönbach - SGT Baunatal (Sa., 19. September,

9 Uhr). (rsf/jes)