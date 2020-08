Für Sinn melden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinn (rsf). Der TC Sinn nimmt via Hessen Tennis Online noch bis Mittwoch (12. August) Meldungen für sein LK-Tagesturnier am 16. August an. Angesprochen sind die Altersklassen 30, 40 und 50 der Damen und Herren sowie die AK 60 der Herren. Geplant ist, dass alle Teilnehmer jeweils zwei Begegnungen absolvieren. Je Klasse sind maximal 20 Starter zugelassen, die dann nach Spielstärke (LK) eingeteilt werden. Je nach Meldezahl können Altersklassen zusammengelegt werden. Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze. Ein möglicher dritter Durchgang wird im Champion-Tiebreak ausgetragen.