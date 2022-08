Haiger lädt zum LK-Turnier ein

Jetzt teilen:

HAIGER - Am 13. und 14. August richtet der TC Haiger ein LK-Tennisturnier aus. Auf dem Programm stehen außer den Klassen der Damen und Herren auch die Konkurrenzen der Damen und Herren im Doppel. Die Begegnungen werden über zwei Gewinnsätze gespielt. Ein möglicher dritter Satz wird im Champions-Tiebreak entschieden. Gespielt wird ab 8.30 Uhr im Tagesturnierformat. Jeder Spieler hat insgesamt zwei Spiele, welche am gleichen Turniertag ausgetragen werden. Meldungen sind möglich über das Turnierportal "Mybigpoint". Für Fragen steht Linus Klahold unter (01 76) 57 62 27 18 zur Verfügung. Meldeschluss ist der 10. August. Die Auslosung erfolgt am 11. August um 14.30 Uhr.