Schönbach spielt Tennis

HERBORN - Zwei Tennisturniere stehen am Wochenende beim TC Schönbach auf dem Programm. Zum einen geht es um den Jugend-Cup und zum anderen ist ein LK-Turnier ausgeschrieben. Auf der Anlage des TC Schönbach werden knapp 100 Spielerinnen und Spieler erwartet. Der Wettbewerb wird als Tagesturnier ausgetragen, wobei für jeden Teilnehmer zwei Spiele auf dem Programm stehen. Der Start ist am Freitag. Dann wird die Jugend ihre Matches austragen. Die Damen und Herren sind am Samstag und Sonntag an der Reihe, wobei dann auch noch einige Spiele der Jugend stattfinden werden.