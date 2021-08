TC Donsbach lädt zum "Stonebreaker" ein

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Was wäre ein Sommer ohne das "Stonebreaker"-Turnier für Tennis-Doppel? Der TC Donsbach lädt deswegen Hobby- wie auch Medenrundenspieler für den 13. bis 15. August zu diesem Traditionsturnier ein.

Gespielt wird in drei leistungsbezogenen Gruppen A, B und C, so dass der Verlierer jeweils eine Gruppe absteigt. Gespielt wird ab Freitag, 17 Uhr, danach besteht die Möglichkeit zum Schäufelchenessen. Am Samstag wird ganztägig gespielt mit Gruppen- und Zwischenrundenspielen. Das Turnier wird am Sonntag mit den Finalspielen enden.

Im Startgeld von 20 Euro je Doppel ist jeweils am Samstag und am Sonntag das Frühstück inbegriffen. Anmeldungen nehmen telefonisch oder per WhatsApp Karsten Freischlad ((01 78) 6 24 72 12), Michael Freischlad ((01 75) 5 93 37 76) und Hans Jörg Rumpf ((01 78) 6 63 53 69 entgegen.