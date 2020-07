5 min

TC Schönbach gelingt mit seinem LK-Tennisturnier ein Volltreffer

Eine vergleichsweise riesige Resonanz hat das Schönbacher LK-Turnier am Samstag und Sonntag erfahren. Sage und schreibe 109 Tennisspieler gingen an den beiden Tagen an den Start. Mehr 25 Stunden lang herrschte auf der Anlage des TC Schönbach Betrieb.

Von Rolf Schäfer