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Montag, 27.07.2020 - 16:26
5 min

TC Schönbach gelingt mit seinem LK-Tennisturnier ein Volltreffer

Eine vergleichsweise riesige Resonanz hat das Schönbacher LK-Turnier am Samstag und Sonntag erfahren. Sage und schreibe 109 Tennisspieler gingen an den beiden Tagen an den Start. Mehr 25 Stunden lang herrschte auf der Anlage des TC Schönbach Betrieb.

Von Rolf Schäfer
Sieg und Niederlage gab es für Nils Weber (TC Herborn) bei seinem zweiten Platz in der Herrn-Gruppe VIII. Foto: Rolf Schäfer

Sieg und Niederlage gab es für Nils Weber (TC Herborn) bei seinem zweiten Platz in der Herrn-Gruppe VIII. Foto: Rolf Schäfer

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Fotos
Sieg und Niederlage gab es für Nils Weber (TC Herborn) bei seinem zweiten Platz in der Herrn-Gruppe VIII. Foto: Rolf Schäfer

Sieg und Niederlage gab es für Nils Weber (TC Herborn) bei seinem zweiten Platz in der Herrn-Gruppe VIII. Foto: Rolf Schäfer

Celine Sartor (TC Schönbach) war bei den Damen eine Klasse für sich. Foto: Rolf Schäfer

Celine Sartor (TC Schönbach) war bei den Damen eine Klasse für sich. Foto: Rolf Schäfer

Till Köhler (TC Schönbach) gewann bei den U12-Junioren, Gruppe I, das entscheidende Spiel um Platz zwei gegen Hannes Hofmann (TC Manderbach) im dritten Satz mit 10:7. Foto: Rolf Schäfer

Till Köhler (TC Schönbach) gewann bei den U12-Junioren, Gruppe I, das entscheidende Spiel um Platz zwei gegen Hannes Hofmann (TC Manderbach) im dritten Satz mit 10:7. Foto: Rolf Schäfer

Linus Klahold (TC Haiger) setzte sich in der Herren-Gruppe XI nach seinem 2:1-Erfolg gegen Nico Metke (Marburger TC) im Endspiel gegen Louis Weber (TC Allendorf) mit 2:0 durch. Foto: Rolf Schäfer

Linus Klahold (TC Haiger) setzte sich in der Herren-Gruppe XI nach seinem 2:1-Erfolg gegen Nico Metke (Marburger TC) im Endspiel gegen Louis Weber (TC Allendorf) mit 2:0 durch. Foto: Rolf Schäfer

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Tennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Herborn,-stadt Herborn Sportart Tennis
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