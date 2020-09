2 min

TC Schönbach trumpft in Wetzlar auf

Der TC Schönbach hat in der Tennis-Gruppenliga der Herren mit 7:2 in Wetzlar gewonnen und seine Titelchancen gewahrt. Als Tabellenzweiter geht es zum Saisonabschluss am kommenden Wochenende zu Spitzenreiter Lorsch.