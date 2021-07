Tennis: "Alte Hasen" packen den Slice aus

"Landunter" wegen Regenwetters hieß es Sinn, Beilstein, Schönbach sowie in Himbach, und eine Austragung der Spiele war nicht möglich. In der Herren- Gruppenliga wurde das Spiel Sinn - Philippstal auf kommenden Samstag (17. Juli), 9 Uhr, verlegt. Ebenfalls in der Herren-Gruppenliga findet die Begegnung Schönbach - Staufenberg nun am 18. Juli um 9 Uhr statt. Beilstein trägt sein Spiel der Verbandsliga-Herren 40 am 25. Juli um 9 Uhr aus. In der Hessenliga der Herren 40 wurde das Spiel der MSG Ehringshausen/Herborn in Himbach auf den 15. August verschoben. In der Gruppenliga Juniorinnen 18 wurde das Spiel SGT Baunatal - MSG Herborn/Schönbach/Sinn auf den 17. August verlegt. (rsf)