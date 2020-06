3 min

Tennis-Gruppenliga: Schönbachs Junioren kehren mit einem 3:3 aus Bad Nauheim zurück

In der Tennis-Gruppenliga haben die U18-Junioren des TC Schönbach ihre Gewinnmöglichkeit in Bad Nauheim nicht realisiert. Bei 3:1 wurden beide Doppel im Tiebreak verloren und es reichte nur zu einem Unentschieden. Die Herren 60 der MSG Niederdieten/Eschenburg sind mit einer 2:4-Niederlage gegen die in der LK-Wertung deutlich besseren Gäste des TSV Calden in die Saison gestartet. Den Herren 40 des TC Hartenrod fehlte bei ihrer 0:6-Niederlage gegen Tabellenführer Schwalbach der Spitzenspieler.