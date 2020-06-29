Tennis-Gruppenliga: Schönbachs Junioren kehren mit einem 3:3 aus Bad Nauheim zurück

Maximilian Schweitzer (TC Schönbach) feierte in Bad Nauheim einen überlegenen Sieg im Spitzenspiel. Foto: Rolf Schäfer
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