Tennis spielen lernen

Eschenburg (red). Der TC Eschenburg bietet im Juli und im August insgesamt drei Kurse für Tennis-Einsteiger oder Fortgeschrittene an, die noch nicht in der Medenrunde spielen. Mithilfe der "Fast Learning"-Methode sollen in fünf jeweils 90 Minuten langen Trainingseinheiten Grundtechniken mit Vor- und Rückhand erlernt werden. Der Verein verspricht Ballwechsel mit sofortigem Spielspaß sowie schnelle Lernerfolge. Trainiert wird in Vierergruppen unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorgaben. Leihschläger und Bälle werden gestellt. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig, allerdings erhebt der Verein eine Kursgebühr. Einzelheiten erfahren Sie unter www.tc-eschenburg.de. - Die Termine, Einsteiger: vom 1. bis zum 29. Juli jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr; Fortgeschrittene: vom 31.Juli bis zum 28. August jeweils freitags von 16.30 bis 18 Uhr; Einsteiger: vom 7. August bis zum 4. September jeweils freitags von 18 bis 19.30 Uhr.