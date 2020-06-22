Montag, 22.06.2020 - 15:00
3 min
Tennis: TC Schönbach überrascht, TC Hartenrod siegt mit Steffen Stanzel
Von Rolf Schäfer
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