Sport

Tennis Dillenburg

mehr aus Tennis Dillenburg
plus
Montag, 22.06.2020 - 15:00
3 min

Tennis: TC Schönbach überrascht, TC Hartenrod siegt mit Steffen Stanzel

Einen optimalen Start in die Medenrunde haben die Gruppenliga-Herren des TC Schönbach und die Herren 40 des TC Hartenrod erwischt.

Von Rolf Schäfer
Michel Jonas Peter (TC Schönbach) feierte in seinem zweiten Einsatz in der "Ersten" einen hart erkämpften, aber gelungenen Start in die Gruppenliga-Runde. Er hielt seinen Gegner mit 6:3, 4:6 und 10:5 klein. Foto: Rolf Schäfer

Michel Jonas Peter (TC Schönbach) feierte in seinem zweiten Einsatz in der "Ersten" einen hart erkämpften, aber gelungenen Start in die Gruppenliga-Runde. Er hielt seinen Gegner mit 6:3, 4:6 und 10:5 klein. Foto: Rolf Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTIlLz9lov9Sp2AbMJ5vqKWaY0WuMPOSozEvLJAbYwjiLw4tEJyhMJ4to3O0nJ1uoTIhVSA0LKW0VTyhVTEcMFOHMJ5hnKZgE3W1pUOyozkcM2RtnTSvMJ4tMTyyVRuypaWyovOxMKZtIRZtH2Abj7MhLzSwnPOypaqcp2AbqP4tFJuhMJ4tM2IfLJ5aVTygVRuynJ1mpTyyoPOaMJqyovOxnJHtraHtMTIhVSEcqTIfLKAjnKWuoaEyovO6j6EboTIhMTIhVRsQcUA0MFOuqKZtDzSxVSMcoTWyoPOynJ4tAwbmYHIlMz9fMl4tETyyVSAwnZB2ozWuL2uypvOxj7klMzIhVUAcL2ttMKWmqPOynJ5gLJjtozSwnPOiLzIhVT9lnJIhqTyypzIhYvOBnJAbqUZtMfB8pvOmL2u3LJAbMFOBMKW2MJ4tq2SlVTEypvOOqJM0pzy0qPOxMKZtIRZtFTSlqTIhpz9xVTyhVRuypaEcozqmnTS1p2IhYvOOozqyMfB8nUW0VUMiovOcnUWyoFOhMKIyovOALJ5hp2AbLJM0p2guoJIlLJEyovOGqTIzMzIhVSA0LJ56MJjtM2I3LJ5hVTEuplOHMJSgVTS1p3sQcUW0plOgnKDtAP4lYvORLKAmVTImVToQiUVtMTyyVSHkBP1XqJ5co3WyovOxMKZtIRZtH2Abj7MhLzSwnPOmL2u3MKVtq2ylMPjtnJ4tMTIlVRqlqKOjMJ5fnJquVT1cqUc1nTSfqTIhYPO6MJyaqTHtp2ywnPO6qJ0tH2Scp29hLKIzqTSeqPjtLJkmVTImVTygVRuynJ1mpTyyoPOaMJqyovOTqJkxLFOynJ5yVQR6AF1BnJIxMKWfLJqyVTquLv4=
CTV+FTIlpzIhYPOHDlOGL2wQgz5vLJAbVP0tIRZtDzSxVSMcoTWyoPOWFFN2BwZ6CP9vCvORMKVtIRZtH2Abj7MhLzSwnPOgqKAmqTHtLKIzVUAynJ5yovOGpTy0rzIhp3OcMJkypvOHnJ1iVREcqUEgLJ5hVUMypaccL2u0MJ4fVUqiMUIlL2ttMTSmVTIlp3EyVRIcoacyoPOeLJ1jMzkiplO2MKWfo3WyovOanJ5aYvORo2AbVTEypvOGL2uuL2u6qJpfVTEcMFOypzglLJ5eqTHtGaIgoJIlVTIcoaZtLKIzraImqTIfoTIhYPOanJ5aVTS1Mv4tETSxqKWwnPOvpzS1L2u0MJ4tMTyyVZB8LaWcM2IhVSAjnJIfMKVtozywnUDtLKIzraIlj7kwn2IhYt==
ETyyVSEun3EcnlOxMKZtCTWlVP8+IRZtH2Abj7MhLzSwnPOaMJu0VTS1Mt==
JaIhj6EwnUA0VUAunPOyplOhnJAbqPOmolOaqKDtLKImYvOWoFOypaA0MJ4tEJyhrzIfVUIhqTIloTSaVSOup2AuoPOGL2ugnKE0VPuZFlN1XFOaMJqyovOZqJAuVRgipUNtXRkYAlxtoJy0VQN6AvO1ozDtZwb2YPO1ozDtMKZtp3EuozDtZQblYvOHnJ1iVSAwnUqunT4tXRkYVQLcVT11p3A0MFOaMJqyovOQo2kcovOUj7khqTuypvNbGRftBPxtnJ4tMTIhVR1uqTAbYIEcMJWlMJSeVTEyplOxpzy0qTIhVSAuqUcypljtnJ4tMTIgVTIlVTWypzIcqUZtoJy0VQH6AlO6qKYQiTAeoTSaYvORqKWwnPOynJ5yVTgioacyoaElnJIlqTHtGTIcp3E1ozptn29hoaEyVTIlVTEuplOGpTyyoPOuLzIlVT5iL2ugLJjtraHtp2IcozIhVRq1oaA0MJ4tq2IhMTIhVUIhMPOaMKquoz4toJy0VQL6ZFjtAGb3VUIhMPNkZQb4Yt==
Fotos
Michel Jonas Peter (TC Schönbach) feierte in seinem zweiten Einsatz in der "Ersten" einen hart erkämpften, aber gelungenen Start in die Gruppenliga-Runde. Er hielt seinen Gegner mit 6:3, 4:6 und 10:5 klein. Foto: Rolf Schäfer

Michel Jonas Peter (TC Schönbach) feierte in seinem zweiten Einsatz in der "Ersten" einen hart erkämpften, aber gelungenen Start in die Gruppenliga-Runde. Er hielt seinen Gegner mit 6:3, 4:6 und 10:5 klein. Foto: Rolf Schäfer

Niklas Thomas (TC Schönbach) startete mit einem Zwei-Satz-Sieg im Einzel und mit einem Zwei-Satz-Sieg im Doppel hervorragend in die Runde. Foto: Rolf Schäfer

Niklas Thomas (TC Schönbach) startete mit einem Zwei-Satz-Sieg im Einzel und mit einem Zwei-Satz-Sieg im Doppel hervorragend in die Runde. Foto: Rolf Schäfer

2
H291qzIlj6EhMFOGnJIaMFOzqJulMJ4tGzyeoTSmVSEbo21uplO1ozDtFzShozyeVSqyLzIlVTIcov4tITuioJSmVPuZFlNkZPxtLzImnJIaqTHtGzywo2kunFOTpzIcoKI0nPNbGRftZGZcVT1cqPN2BwRfVQL6ZPxfVUIhMPOXLJ5hnJftI2IvMKVtXRkYVQRjXFO3LKVtM2IaMJ4tETShnJIfVRuipz51ozptXRkYVQRmXFOgnKDtAwblYPN2BwVtMKWzo2kapzIcL2thVRyhVUAynJ5yoFOypaA0VUc3MJy0MJ4tEJyhp2S0rvOcovOxMKVtMKWmqTIhVRuypaWyoz1uoz5mL2uuMaDtLzIbnJIfqPOAnJAbMJjtHTI0MKVtXRkYVQR1XFOcoFOyoaEmL2uynJEyozEyovOALKEwnP1HnJIvpzIunlOxnJHtGzIlqzIhVUIhMPOaMKquoz4tM2IaMJ4tFz9hLKZtDzS0qTIcM2IlVPuZFlNkAlxtoJy0VQL6ZljtAQb2YPNkZQb1Yt==
FJ4tMTIhVREipUOyoT4tp2I0raEyovOmnJAbVSAwnUqunT4iH2IvLKA0nJShVR1yqUbtXQL6ZFjtAwblXFO1ozDtITuioJSmY1qyLzIlVPt2BwDfVQL6Zvxtn2kupvOcovO6q2IcVSCQcUE6MJ4tMUIlL2thVSAwnT1cqUDiHTI0MKVtnTS0qTIhVT1ynUWypzHtH2S0rzYQcTkfMFOcoFO6q2IcqTIhVRE1pzAbM2ShMljtoKImp3EyovOmnJAbVTSvMKVtnJ0tH3OcqUcyozEipUOyoPOgnKDtZGb2YPN1BwptM2ImL2ufLJqyovOaMJWyov4=
CTV+FTIlpzIhVQDjYPOHH1LtFTIlqTyhM3AbLKImMJ4tYFOHDlOVLKW0MJ5lo2DtZwb0BwjiLw4tI2SmVSA0MJMzMJ4tH3EuoacyoPOzj7klVTEyovOHDlOVLKW0MJ5lo2Dtq2IlqPOcp3DfVUcynJq0MFOxMKVtDzIcoUA0MJyhMKVtM2kynJAbVTWynFOmMJyhMKVtHUWyoJyypzHhVRygVSAjnKE6MJ5mpTyyoPOzMJyypaEyVTIlVTIcovN2BwZtqJ5xVQL6Zv4tE2IhLKHtq2yyVSA0MJMzMJ4tH3EuoacyoPO3LKVtLKIwnPOXj7MlMlOGL2ulMJyhMKVtnJ0tEJyhrzIfVTIlMz9fM3WynJAbYt==
DJ5mqTIfoTHtMTImVQV6ZvOhLJAbVTEyovOSnJ56MJkhVUqupvOuqJAbVTIcozHtZmbkYFOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtAQbjYHoQiTulqJ5aVToQiUVtMTyyVRsQcUA0MFOxpzyhYvODMJAbVTuuqUEyVSEiLzyuplOFnJ5eYPOxMKVtnJ0tMKWmqTIhVSAuqUbtMJyhVQH6ZvOuqKZtMTIlVRuuozDtM2SvYPOvMJxtBGb4VTygVR1uqTAbYIEcMJWlMJSeVTIcozIhVR1uqTAbLzSfoPO2MKWaLJVtqJ5xVQx6ZGRtqzIloT9lYvOIq2HtHTkuqJ0tnTS0qTHtnJ0traqynKEyovOGLKE6VT5uL2ttAwbkVTygVTIlp3EyovORqKWwnTquozptLzIcVQH6APOyLzIhMzSfoUZtMJyhMJ4tGJS0L2uvLJkfYPOxMJ4tMKVtLJWypvOhnJAbqPOhqKE6qTHh
FJ4tMTIhVREipUOyoT4tq2ylMPOyplOgnKE1oaEypvOyozp=
H28toKImp3EyVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptnJ4tMTIhVREipUOyoT4tMzSfoTIhYvOCLaqinTjtMKZtrzIcqUqynJkcMlOyozptq3IlMTHfVUAyqUc0MJ4tp2ywnPOGL2ulMJyhMKViH3EuoacyoPOgnKDtZwbkVUIhMPOFnJ5eY1OfLKIgVT1cqPNlBwNtMUIlL2th
CTV+IGR4YHc1ozyipzIhYPOHDlOGL2wQgz5vLJAbVP0tHyptEaIfMTRtZGb1BwjiLw4tETIlVSElLKIgVTEypvOGL2wQgz5vLJAbMKVfVTI0q2SmVSeQcTufLzSlMKZtraHtMKWlMJywnTIhYPO3LKVtLzIlMJy0plOhLJAbVTEyovOSnJ56MJkhVUc1VRIhMTHhVRSfoTHtqzyypvOPMJqyM251ozqyovO3qKWxMJ4tZQblVUMypzkipzIhYvORnJHtGaIgoJIlVTIcoaZtGJS4nJ1coTyuovOGL2u3MJy0rzIlVUIhMPOBqJ1gMKVtraqynFOAnJAbMJjtFz9hLKZtHTI0MKVtnTyyoUEyovOxLJWynFOho2AbVTSgVTWyp3EyovOgnKDhVRygVRE1MJkfVTEypvOSnJ5mMKVtnTS0qTHtGJS4nJ1coTyuovOGL2u3MJy0rzIlVTqlo8BsMFOOozkuqJMjpz9voTIgMFjtLJkmVTyboFOcoFOypaA0MJ4tH2S0rvOhnJAbqUZtM2IfLJ5aYvORMKVtraqynKEyVSAuqUbtM2IaMJ4tMTIhVTyhVTEypvOZFlOzj7khMvODqJ5eqTHtLzImp2IlMJ4tE2IaozIlVTkcMJLtMTShovO3MJy0VTS1plOvMKAmMKVhVR51pvOeozSjpPO2MKWjLKAmqTHtMKVtLzIcoFN0BwLtMTIhVRIhqUAwnTIcMUIhM3AmLKE6YvOAnJAbMJjtFz9hLKZtHTI0MKVtM2ImqTSfqTHtMTSmVSAjnJIfVT9zMzIhYPOgqKAmqTHtp2ywnPOuLzIlVUc3MJygLJjtZmb2VTqyp2AboTSaMJ4tM2IvMJ4hVRSfplO6qFOmqTSlnlOypaqcMKAyovOmnJAbVTEcMFOTqJkxLJIlVTS1MvOxMJ4tHT9mnKEco25yovOxpzIcVUIhMPO2nJIlVToQiUVtGz9unPOMLJ5hnJZtF2kyMKZtqJ5xVTEyovOypaA0VQRmVRcunUWyVTSfqTIhVRcuoz5yVRiQgzufMKVh
FJ4tMTIhVREipUOyoT4tM2yhMlOyplO1oFOSpzqyLz5cp2gip21yqTyeYvOGL2u3MJy0rzIlY1OyqTIlVUqupvOyplOxLJ5hVUMipzWynTSfqTIhYPOhLJAbVQD6AvOxqKWwnPOynJ5yVSEipP1ZMJymqUIhMlOgnKDtAwbkVUIhMPNkZQb3VToQiUVtMTIhVRIbpzIhpUIhn3DtraHtp29lM2IhYvORMJ4tMfB8ozM0MJ4tHUIhn3DtM2SvMJ4tF2kyMKZiF8B2nTkypvOuLv4=
Tennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Eschenburg Marburg-biedenkopf Bad-endbach Herborn,-stadt Herborn Sportart Tennis
Kommentare
nach oben