Tennis: Vereine bereiten ihren Anlagen auf den "Tag x" vor

Die Vorbereitung auf die Saison läuft in den Vereinen auf Hochtouren. Die Anlagen befinden zum Teil schon in einem gutem Zustand oder werden noch in diesem Monat auf Vordermann gebracht. Einige Clubs haben der Redaktion den Stand der Arbeiten mitgeteilt:

Sebastian Metz (TC Schönbach): "Die Arbeiten werden vom Platzwart und von einem Vorstandsmitglied übernommen. Dabei wird sich immer abgewechselt. Wir lassen es langsam angehen. Wenn die Plätze zu lange ungenutzt sind, dann ist es nicht gut für die Anlagen. Sobald grünes Licht gegeben wird, sollte es kein Problem sein, alles in einem Top-Zustand zu präsentieren."

Gerd Müller (TC Eschenburg): "Wir liegen gut in der Zeit. Mit der Gemeine haben wir die Sonderregelung getroffen, dass vier Personen mit genügenden Abstand auf unserer Anlage arbeiten dürfen. Es liegt ein genauer Dienstplan vor, so dass wir am Tag immer Leute zum Arbeiten auf den Plätzen haben."

Jörg Kowarna (TC Manderbach): "Wir haben neuen Sand für unsere Plätze bekommen. Dieser muss verteilt werden. Es wird allerdings nicht leicht, wenn nur eine geringe Anzahl von Helfern erlaubt ist. Der Vorstand setzt aber alles daran, alles bis zur Eröffnung fertigzustellen."

Petra Nöthe (TC Herborn): "Wir haben die Arbeit einer Firma übertragen. Geplant ist, die Anlage noch im April fertigzustellen. Das sollte kein Problem sein."

Lars Weyel (TC Sinn): "Wir hatten uns bereits im Vorfeld dazu entschieden, die Arbeiten an eine Firma zu vergeben. Im Nachhinein erwies sich dies als richtig. Es steht einem pünktlichen Beginn für das Anlaufen des Spielbetriebes nichts im Weg."

Björn Nickel (TV Sechshelden): "Wir haben die Arbeiten erstmals von einer Firma durchführen lassen. Jetzt ist alles in einem Top-Zustand, und wenn das O. k. zum Spielen kommt, kann es sofort losgehen." (rsf)