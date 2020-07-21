Dienstag,
21.07.2020 - 16:34
1 min
Tenniskreis plant Jugend-Hobbyrunde
Der Vorstand des Tenniskreises Dill hat entschieden, nach den Sommerferien eine Hobbyrunde nicht nur für Damen und Herren, sondern auch für Jugendliche anzubieten.
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