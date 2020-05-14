Donnerstag,
14.05.2020 - 14:05
1 min
Tennisverband bereitet Start der Medenrunde vor
Nachdem der geplante Starttermin 10. Mai für die Tennis-Medenrunde verschoben worden war, ist geplant, in der zweiten Juni-Woche loszulegen. Das Besondere an der Runde 2020 wird sein, dass es zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger geben wird.
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