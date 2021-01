Vorteil: Hallentennis

Trotz des bundesweiten Lockdowns ist es in Hessen weiterhin erlaubt, unter den bereits seit 6. November gültigen, Corona-bedingten Bedingungen und Einschränkungen Tennis zu spielen. Am 15. Dezember veröffentlichte der Hessische Tennis-Verband (HTV) folgende Mitteilung: "Für den Tennissport in Hessen kann es weitergehen wie bisher! Wie die Bundes- und Landesregierung vergangenen Sonntag bekannt gegeben haben, werden die bestehenden Kontaktbeschränkungen zum kommenden Mittwoch, den 16. Dezember verschärft und bis (...) Januar verlängert. Der Sport in Hessen bleibt von den erweiterten Einschränkungen unberührt(...) Freizeit- und Amateursport ist demnach auch weiterhin auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Grundsätzlich bleiben die Sportanlagen aber geöffnet, solange der jeweilige Betreiber (Kommune/Kreis/Verein) keine anderslautende Regelung trifft. Bedeutet für das Tennistraining: Einzeltraining (zwei Spieler oder ein Trainer und ein Spieler). Ausnahme: Ein Trainer kann das Spiel von maximal zwei Personen coachen, wenn er am Rand steht und mehrere Meter Abstand hält. Der Wettkampfbetrieb bleibt ausgesetzt (keine Turniere, keine Mannschaftsspiele)." (HTV)