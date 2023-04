30 Jahre Tennis-Attentat auf Seles: Keine Angst bei Zverev

Am 30. April 1993 hatte ein fanatischer Steffi-Graf-Fan beim Sandplatzturnier am Hamburger Rothenbaum die damalige Weltranglistenerste Seles mit einem Messer in den Rücken gestochen. Physisch erholte sich die heute 49-Jährige zwar relativ schnell, aber die psychischen Folgen waren enorm. „Im Bruchteil einer Sekunde wurde meine Persönlichkeit nachhaltig verändert“, schrieb Seles in ihrer Biografie.