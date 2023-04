Alcaraz gewinnt erneut Turnier in Barcelona

Mit dem Erfolg in dem nur 79 Minuten dauernden Match gelang Alcaraz erstmals in seiner Karriere eine erfolgreiche Titelverteidigung. Mit der insgesamt neunten Trophäe meldete der Jungstar auch erneut Ansprüche auf den Titel bei den French Open an. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in einem Monat in Paris und ist der Höhepunkt der Sandplatzsaison.