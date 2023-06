Alcaraz nach Halbfinal-Aus: Krämpfe im ganzen Körper

Bereits in anderen Spielen habe er Krämpfe gehabt, so etwa auch 2021 bei den US Open im Spiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, in dem sich der damals 18-Jährige überraschend für das Achtelfinale qualifiziert hatte. „Es war aber nicht auf diesem Level. Ich habe so etwas wie heute noch nie gefühlt“, sagte Alcaraz. „Es ist sehr hart und ich bin von mir selbst enttäuscht. Aber solche Sachen passieren und du musst damit umgehen und ich werde daraus lernen.“